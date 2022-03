Un nouveau fonds Rose pour la santé féminine

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a annoncé, le 8 mars dernier, lors de la journée internationale des droits des femmes, la création de son nouveau fonds Rose pour la santé des femmes du Kamouraska et dévoilé le visuel qui s’y rattache.

Lors d’une soirée festive organisée par le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, l’organisme voué à la cause des femmes a choisi de faire le premier don significatif à ce fonds en donnant un montant de 2 022 $ à la Fondation.

Pour l’occasion, la Fondation a également a fait l’annonce de son prochain tournoi de golf qui aura lieu le samedi 18 juin 2022, sous la présidence d’honneur des sept mairesses du Kamouraska. « L’année 2022, sera marquée par la création de ce nouveau fonds pour les femmes et qui de mieux pour le représenter que les sept mairesses du Kamouraska élues en novembre dernier », mentionne Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation

LE FONDS ROSE

Le nouveau fonds Rose est un fonds dédié à la santé des femmes et servira à acheter des équipements médicaux pour l’unité d’obstétrique, les services en gynécologie et pour le traitement de cancers féminins tels que ceux du sein et des ovaires à l’hôpital de La Pocatière. Chaque année, la Fondation associera son fonds Rose à une femme décédée ou non de la région qui a marqué la communauté par son passage, ses actions et ses implications.

Pour 2022, c’est avec fierté que le fonds Rose sera représenté à la mémoire de Madame Dominique Pineault, organisatrice communautaire au CISSS du Bas-Saint-Laurent, décédée d’un cancer du sein en décembre 2020.

Les profits du prochain tournoi de golf 2022 seront partagés à parts égales entre le nouveau fonds Rose et les achats d’équipements pour lesquels le conseil d’administration s’est engagé pour 2022. Bien entendu, le prochain tournoi de golf sera à saveur féminine et invitera les hommes et les femmes à porter le rose en guise de soutien à ce fonds. « J’invite personnellement les hommes et les femmes à se joindre à notre événement de golf en juin prochain afin de soutenir la mission de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et endosser la cause du nouveau fonds Rose parce que nos femmes méritent qu’on prenne soin d’elles », termine le Docteur Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration.