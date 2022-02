Le GREB et le LLio s’associent pour des projets de recherche interdisciplinaire

Le Groupe de recherche en environnement et biotechnologie (GREB) et le Laboratoire en innovation ouverte (LLio) du Cégep de Rivière-du-Loup mutualiseront leurs expertises complémentaires dans le cadre de deux projets de recherche à venir, dont un venant d’être autorisé par le Fonds de recherche du Québec aux volets Nature et technologies et Société et culture.

Il s’agit d’une première fois que les sciences sociales et les sciences naturelles s’associent dans un même projet de recherche au Cégep de Rivière-du-Loup.

En effet, les deux groupes de recherche ont récemment obtenu une subvention du programme PRISME pour un projet de recherche commun, d’une durée de deux ans. Le Cégep est l’un des quatre récipiendaires de la deuxième édition de ce programme et se verra recevoir annuellement 66 000 $.

Il s’agit d’une première pour le secteur de la recherche au Cégep de Rivière-du-Loup, car aucun autre établissement collégial n’a déjà été retenu dans ce programme ouvert également aux universités. « C’est important de se donner les moyens de faire de la recherche collaborative et interdisciplinaire», précise David Guimont, du Laboratoire en innovation ouverte.

L’objectif du projet «À la découverte de la sociochimie» est de développer un dialogue entre la sociologie et la chimie à travers l’art, soutenu par des expérimentations du LLio et du GREB. Ces deux groupes de recherche s’intéressent respectivement aux interactions sociales pour favoriser la capacité à innover des gens, artistes, organisations et territoires ainsi qu’aux interactions biochimiques pour la création de nouveaux procédés en biométhanisation.

Plus concrètement, une programmation de créations artistiques impliquant des artistes professionnels et des artistes étudiants en résidence sera développée afin d’explorer diverses avenues pour favoriser la compréhension de ce qu’est la sociochimie. Un appel de candidatures sera d’ailleurs lancé prochainement, en vue de sélectionner les artistes qui pourront participer au mandat.