Déneiger un toit de façon sécuritaire, ça se planifie

S’abstenir de grimper sur le toit, si l’utilisation d’autres méthodes est possible.

S’abstenir de grimper sur le toit, si l’utilisation d’autres méthodes est possible.

S’abstenir de grimper sur le toit, si l’utilisation d’autres méthodes est possible.

S’abstenir de grimper sur le toit, si l’utilisation d’autres méthodes est possible.

S’abstenir de grimper sur le toit, si l’utilisation d’autres méthodes est possible.

Laisser une zone tampon de 2 mètres sur les pourtours d’un toit plat, qui sera délimitée par une ligne d’avertissement, et installer un garde-corps à la zone de déversement en bordure du toit.

Laisser une zone tampon de 2 mètres sur les pourtours d’un toit plat, qui sera délimitée par une ligne d’avertissement, et installer un garde-corps à la zone de déversement en bordure du toit.

Laisser une zone tampon de 2 mètres sur les pourtours d’un toit plat, qui sera délimitée par une ligne d’avertissement, et installer un garde-corps à la zone de déversement en bordure du toit.

Laisser une zone tampon de 2 mètres sur les pourtours d’un toit plat, qui sera délimitée par une ligne d’avertissement, et installer un garde-corps à la zone de déversement en bordure du toit.

Laisser une zone tampon de 2 mètres sur les pourtours d’un toit plat, qui sera délimitée par une ligne d’avertissement, et installer un garde-corps à la zone de déversement en bordure du toit.