Consultation des baptisés à l’égard de leur Église

En octobre 2021, le pape François décidait de convoquer des évêques, des experts et des laïcs du monde entier, les invitant à se rendre à Rome en octobre 2023 pour y vivre un synode ayant pour thème : Pour une Église synodale (communion, participation et mission). Mais auparavant, le pape François a aussi souhaité que chaque diocèse procède à une vaste consultation afin d’y recueillir les opinions et observations de tous les baptisés à l’égard de leur Église.

C’est pour répondre à ce souhait du pape François que l’évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Mgr Pierre Goudreault, a mandaté un comité constitué de neuf personnes en provenance des trois Unités missionnaires pour préparer cette vaste consultation synodale. Et c’est à l’abbé Daniel Ouellet que Mgr Goudreault a confié la responsabilité d’accompagner les membres du comité dans leurs démarche.

Ainsi, depuis le 17 octobre 2021, les membres du comité se sont mis au travail afin d’organiser les rencontres synodales qui auront lieu dans le diocèse entre le 21 mars et le 31 mai 2022. Ensemble, ils ont réfléchi aux thèmes et aux questions proposés dans le document officiel préparé par le secrétariat romain du Synode des évêques.

À la suite de ce travail, le comité en est arrivé à l’étape de rencontrer les membres des trois Unités missionnaires (Est, Centre et Ouest) afin d’établir avec eux les modalités de l’organisation de la consultation synodale dans leur région.

Bientôt donc, des informations importantes concernant les lieux où se tiendront ces consultations, de même que les dates et heures, seront communiquées aux diocésains et diocésaines, qu’ils participent ou non aux rassemblements réguliers de l’Église.