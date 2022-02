Le 25 Téléradiothon La Ressource fracasse son objectif de 300 000 $

La Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles de la Madeleine a dévoilé les résultats finaux de son 25e Téléradiothon. Un total de 384 863 $ a été amassé pour l’aide aux personnes handicapées de notre grand territoire.

L’organisme a ainsi battu son objectif fixé à 300 000 $. Tous les secteurs ont répondu à l’appel puisque chaque zone du grand territoire de l’organisme a brisé son propre record de cueillette.

Le secteur du KRTB a amassé un montant de 23 040 $. La région de Gaspésie Nord a récolté 32 645 $ et le montant recueilli par le secteur de Rimouski/Mont-Joli/La Vallée/Matane s’élève à 114 669 $. Le bureau régional a amassé 165 532 $ et le secteur de Baie-des-Chaleurs a récolté 48 977 $.

L’organisme explique cette réussite par un nombre élevé de nouveaux donateurs et le réseau de fidèles donateurs qui a été particulièrement généreux. «C’est la résilience devant l’adversité et l’esprit de communauté tissée serrée qui marque cette édition. Malgré les chamboulements en raison des mesures sanitaires et de la redéfinition en toute hâte de la formule du 25e Téléradiothon, tous les partenaires et commanditaires ont maintenu leur collaboration. C’est ensemble que nous avons atteint ce magnifique résultat», mentionne Thérèse Sirois, directrice générale.

Plusieurs partenaires ont dû revoir leur implication et retourner en urgence travailler sur un plan B. Le Téléradiothon qui devait présenter une grande fête anniversaire s’est transformé en prestations de proximité tournées individuellement en raison des mesures sanitaires.

Cette somme permettra à l’organisme de devancer le développement de nouveaux services et d’augmenter l’aide financière accordée aux demandes en ces temps particulièrement difficiles pour les personnes handicapées et leurs proches. C’est un rendez-vous en janvier 2023 pour un prochain Téléradiothon.