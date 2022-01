Le Cégep de Rivière-du-Loup sera l’hôte du 42e colloque de l’AQPC 

ID - La 42e édition du colloque de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) se déroulera en sol louperivois. Le Cégep de Rivière-du-Loup a été retenu comme collège hôte de ce grand rendez-vous qui se déroulera du 7 au 9 juin 2023.

Le colloque de l’AQPC est le rassemblement annuel du réseau collégial au Québec et le colloque le plus important en français en ce qui concerne la pédagogie de l’enseignement supérieur au Canada. Ce stimulant évènement permet à des milliers de professeurs, de professionnels, de gestionnaires et d’autres acteurs des réseaux de l’éducation et de l’enseignement supérieur de s’informer et d’échanger sur divers aspects de la pédagogie collégiale, et ce, depuis 1981.

Depuis plus de 50 ans, le Cégep de Rivière-du-Loup a acquis et préservé une solide réputation de qualité, de dynamisme et d’avant-gardisme. À dimension humaine, il accueille chaque année près de 1 100 étudiants dont 20 % sont des étudiants internationaux, dans 15 programmes d’études en enseignement régulier.

Reconnue pour son esprit d’entreprise et pour l’hospitalité de ses gens, la ville de Rivière-du-Loup est aussi réputée pour son environnement et la beauté de ses paysages. Le Cégep de Rivière-du-Loup peut compter sur de nombreux partenariats qui se sont construits au fil des ans avec les gens et les organisations de la communauté. Cet établissement collégial a collaboré et collabore toujours à l’organisation, à la coordination et à l’accueil de plusieurs évènements d’envergure, que ce soit sur les plans sportifs, culturels ou pédagogiques.