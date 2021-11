Novembre est le Mois de l’économie sociale. Pour l’occasion, Économie sociale Bas-Saint-Laurent s’allie au Chantier de l’économie sociale de même qu’aux 21 autres Pôles d’économie sociale du Québec pour rappeler que choisir l’économie sociale, c’est donner du sens à l’emploi, à l’entrepreneuriat, à nos achats et à notre implication.

«Alors que le Mois de l’économie sociale s’amorce, nous souhaitons rappeler aux citoyens de partout au Québec qu’ils peuvent eux aussi avoir un impact positif sur la société en privilégiant l’économie sociale, souligne Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l’économie sociale. En faisant le choix d’appuyer l’économie sociale, que ce soit en travaillant, en créant, en s’impliquant en tant que bénévole ou administrateur ou en achetant d’une entreprise collective, chaque Québécois a le potentiel de faire grandir un modèle qui met l’humain au cœur de ses décisions, plutôt que le profit à tout prix. Si nous voulons changer le monde, l’économie doit aussi changer».

L’économie sociale est bien implantée dans la région alors que l’on compte plus de 330 entreprises d'économie sociale générant sur l’ensemble du territoire bas-laurentien une activité économique de plus de 700 millions $ et 130 millions $ en salaires pour 3 000 emplois à temps plein et 2 600 à temps partiel. Ce mouvement continuera de grandir au Bas-Saint-Laurent si plus de personnes décident de miser sur l’entrepreneuriat collectif pour leur emploi ou pour leur entreprise. Modèle avantageux autant pour l’employé.e que pour l’entrepreneur employeur, l’économie sociale place les valeurs de démocratie, d’équité et de solidarité au cœur de son fonctionnement. De plus, les entreprises collectives détiennent, en moyenne, une meilleure rétention du personnel et demeurent en activité plus longtemps. Choisir l’économie sociale, c’est donc donner du sens au milieu du travail.

Économie sociale Bas-Saint-Laurent profite également de l’occasion pour encourager les bas-laurentiens à consommer auprès des entreprises d’économie sociale. Puisque ces organisations misent sur l’humain et exercent un impact positif sur leur communauté, les consommateurs ont ainsi l’occasion de donner du sens à leurs achats, et ce, autant économiquement que socialement.

Aussi, de nombreuses entreprises collectives comptent sur le soutien de bénévoles pour réaliser leur mission. S’impliquer dans l’une d’elles permet de donner du sens à son investissement en temps en participant à un projet de société bénéfique pour son milieu de vie.

Pour connaître la programmation d’activités offerte dans le Bas-Saint-Laurent et ailleurs au Québec dans le cadre du Mois de l’économie sociale, consultez les pages Facebook : facebook.com/economiesocialebsl et facebook.com/economiesocialeQc. Suivez et participez à la discussion en utilisant les mots-clics #JeDonneDuSens et #DonneDuSens sur les médias sociaux.