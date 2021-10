Lancement de la Loterie annuelle au profit de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB

Les membres du conseil d’administration de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB lancent la 11e édition de la loterie régionale 2021. Tenue pour la première fois en 2011, cette collecte de fonds constitue une activité de financement populaire orchestrée par l’organisme.

L’initiative reçoit la collaboration de 14 concessionnaires automobiles et de camions de la région : Bérubé Chevrolet Cadillac Buick GMC; Rivière-du-Loup Honda; Hyundai Rivière-du-Loup; Garage Windsor Chrysler; Grand-Portage Volkswagen; Impact Ford; Olivier Kamouraska Chrysler; Carrefour du camion RDL; Dubé Mazda; Dubé Kia; Rivière-du-Loup Toyota; Centre Routier Rivière-du-Loup; Rivière-du-Loup Mitsubishi et Témis Chrysler Dodge de Notre-Dame du Lac.

Les caisses populaires Desjardins du KRTB sont aussi associées au projet à titre de dépositaires de billets. Nous recevons aussi l’appui de l’entreprise JS Levesque pour assumer une partie des frais de la loterie. Ces partenaires soutiennent l’organisation de la loterie qui se conclue par le tirage d’un crédit de 25 000 $ applicable à l’achat d’un véhicule ou camion chez un des concessionnaires participants, au choix de la personne gagnante.

Les profits de la vente des billets seront entièrement versés à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB afin de soutenir son fonctionnement. «Cette activité de financement populaire annuelle demeure essentielle à la pérennité de la Maison Desjardins», soutient Renée Giard, présidente de la Fondation. La Fondation de la Maison Desjardins a ainsi bénéficié d’un apport financier de plus de 550 000 $ depuis le début de cette activité récurrente à 2011.

Au total 5 000 billets seront mis en vente au coût de 20 $ chacun sur le territoire formé des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. Le tirage du crédit de 25 000 $ aura lieu mercredi le 6 avril 2022 à l’Hôtel Levesque. Les billets sont disponibles auprès des administrateurs de la Fondation, de la Maison Desjardins, chez les concessionnaires automobiles et de camions participants ainsi que dans le réseau des caisses populaires Desjardins de la région.

Le budget annuel nécessaire à la dispensation des services aux personnes malades et des familles et des coûts d’opération du nouveau Centre de jour est estimé à environ 600 000 $ par année, sans compter l’apport des équipes de bénévoles. L’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent y contribue pour 50 %. Le financement complémentaire provient des dons reçus et des activités de sollicitation.

Rappelons que la Fondation a tenu une campagne de financement majeure afin de doter la population du KRTB de services de soins palliatifs complémentaires pour les gens qui veulent demeurer le plus longtemps possible dans leur environnement familial. Cette offre supplémentaire de services sera en fonction dès la semaine prochaine dans les nouveaux locaux du Centre de jour adjacent à la Maison Desjardins.