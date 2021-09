Tournée régionale virtuelle pour sensibiliser les milieux ainés aux enjeux LGBTQ+

Dans le but de sensibiliser partout au Québec les milieux et services offerts aux ainés, la Fondation Émergence lance une Tournée régionale virtuelle. Elle organisera ainsi une série de formations par vidéoconférences visant à sensibiliser les milieux ainés aux réalités des personnes ainées LGBTQ+ dans au moins 10 régions.

Ces conférences se feront en collaboration avec des organismes LGBTQ+ locaux et présenteront des témoignages d’ainés LGBTQ+. Pour le mois de septembre, la formation s'adressera spécifiquement aux milieux et services offerts aux ainés de la région du Bas-Saint-Laurent. Elle se tiendra le 21 septembre de 15 h à 17 h par vidéoconférence. Elle inclura entre autres l'intervention de l’organisme Mains BSL.

La COVID-19 a mis en lumière l’état fragile dans lequel se trouvent les ainés. Or, il n’y a pas que la pandémie actuelle qui crée des dommages au sein de cette communauté, souligne la Fondation Émergence. «Les ainés LGBTQ+ demeurent une population largement invisible et donc particulièrement vulnérable. En effet, la majorité des personnes ainées de la diversité sexuelle et de genre ne sont pas à l’aise d’être qui elles sont dans les milieux et services qu’elles fréquentent. Cela s’explique en partie par les multiples expériences de rejet et de discrimination qu’elles ont subies au cours de leur vie. Et plus leur âge est élevé, plus ces expériences ont été intenses. Les conséquences de cette stigmatisation sont graves : isolement, anxiété, faible estime de soi, réticence à utiliser les services de santé ou à demander de l’aide. La sensibilisation des milieux ainés est donc primordiale pour permettre aux ainés LGBTQ+, qui constituent au moins 10 % des personnes ainées, d’évoluer dans des environnements où elles se sentent à l’aise d’être qui elles sont, sans avoir à se cacher.»

La Fondation Émergence, à travers son programme «Pour que vieillir soit gai», informe et sensibilise depuis plus de 10 ans les milieux ainés tels que les résidences, les services de santé communautaires ou d’aide à domicile. Compte tenu de la vulnérabilité accrue des personnes ainées LGBTQ+, il est absolument essentiel pour les milieux ainés d’en apprendre plus sur leurs enjeux et difficultés pour devenir de meilleurs alliés.