Des dons planifiés pour un futur en santé chez nous!

Vous aimeriez faire la différence pour la santé de vos proches? Sachez qu’il existe plusieurs types de dons planifiés qui permettront à toute notre communauté de bénéficier de soins et services de santé d’excellence, chez nous! Votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup peut vous aider à découvrir la façon de contribuer à la santé de vos proches qui vous conviendra le mieux.

Pour faire un don à votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, plusieurs options s’offrent à vous. Vous connaissez probablement le don unique et le don mensuel, mais saviez-vous qu’il existe plusieurs autres types de dons?

Que ce soit un don sous la forme d’une police d’assurance-vie, d’un legs testamentaire, d’actions ou d’un fonds de dotation, un don planifié est une façon valorisante de donner un montant important à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, en ne déboursant qu’une partie de la somme réelle. L’impact des dons se répercute ainsi sur les générations futures ayant un résultat encore plus grand pour la santé des gens d’ici, donc pour la santé de votre famille, vos amis et tous ceux que vous aimez. Même modeste, un tel don, de son vivant ou dans sa succession, a un avantage financier important.

Donner une partie de votre héritage pour la santé de votre communauté, c’est transmettre vos valeurs en assurant la pérennité d’une Fondation qui a à cœur d’offrir ce qu’il y a de meilleurs pour les usagers et les travailleurs. Ne désirons-nous pas offrir à notre communauté un futur en santé?

Optez pour le don planifié, immédiat ou futur, et choisissez de devenir partenaire de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Un bon moyen de nous aider à poursuivre notre mission d’accompagner, soutenir et contribuer à la santé de toutes les générations, tout en visant l’excellence en soins et services de proximité pour un futur en santé ici, dans notre magnifique région.

Vous aimeriez en savoir plus sur vos options de don? Que vous désiriez faire un don pour un projet spécifique, un département, une installation, ou encore, un don planifié, contactez-nous au 418-868-1010 poste 2237 ou par e-mail en vous rendant sur notre site WEB : santerdl.ca. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions! Vous pouvez également parler de vos intentions de don planifié à votre notaire, votre avocat, votre comptable ou votre courtier en assurances. Ensemble, nous pouvons contribuer à l’excellence des soins pour un futur en santé. Merci du fond du cœur!