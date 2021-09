Souper pour deux pour stopper la sclérose en plaques

Une entente de partenariat réalisée entre DMB Distribution Alimentaire BSL Inc, Hydromellerie du Vieux Moulin | Sainte-Flavie, Les péchés mignons de Rimouski et la Société canadienne de la sclérose en plaques Section Bas-Saint-Laurent, permettra d’offrir aux gens du Bas-Saint-Laurent, soit Amqui, Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup, un souper d’huîtres pour deux personnes aux profits de la section Bas-Saint-Laurent.

Dès le 1er septembre, et ce jusqu’au 4 octobre, il sera possible de placer des précommandes via le Internet à l’adresse spsectionbsl.ca au cout de 80$ pour 2 personnes et de récupérer en date du 8 octobre, votre souper pour 2 comprenant : 2 boîtes de 12 huîtres «La Gourmet», accompagnées d’une bouteille d’hydromel sec et de chocolats fins pour bien finir votre repas!

À noter, les personnes qui achèteront 4 boîtes d’huîtres dans une même commande recevront un couteau à huîtres gratuitement à la livraison de leurs commandes. Tous les profits de cette activité seront remis à la Société de la sclérose en plaques BSL pour la recherche et le soutien aux personnes atteintes de la SP de la région.