Participation de Boucar Diouf à la séance d’information virtuelle de l’ADAUQAR

Le scientifique et humoriste bien connu, Boucar Diouf, a accepté de participer à une entrevue exclusive qui sera présentée à la Séance d’information virtuelle de l’Association pour le développement des ainés et ainées à l’UQAR (ADAUQAR), le vendredi 10 septembre 2021, de 10 h à midi, sur la plateforme Zoom.

Autant par ses publications, par ses émissions que par ses spectacles, Boucar Diouf est devenu une personnalité incontournable de la vie culturelle au Québec. Diplômé en océanographie de l’UQAR, il réussit à jumeler la science et l’humour. Il contribue aussi à faire des comparaisons originales entre le Sénégal, son pays d’origine, et le Québec, sa terre d’adoption.

Lors de cette activité, offerte aux 50 ans et plus, il sera possible d’obtenir des renseignements sur les différentes activités de formation et sur les conférences qui seront proposées par l’Association au cours de l’automne 2021 (d’octobre à décembre). À cette occasion, des informations seront fournies sur la procédure pour devenir membre et s’inscrire. Certains animateurs et conférenciers seront présents lors de cette séance d’information virtuelle.

Rendez-vous sur la page internet de l’Association (adauqar.uqar.ca/ ) pour obtenir le code d’accès à cet événement. C’est gratuit!