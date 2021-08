Une cure de jouvence pour le Réseau des femmes professionnelles du KRTB

Dans le cadre de son AGA annuelle, tenue à l’Hôtel Lévesque le mercredi 25 août dernier, le conseil d’administration du réseau des femmes professionnelles du KRTB a lancé sa toute nouvelle identité visuelle et a présenté sa première page Web.

Le Réseau des femmes professionnelles du KRTB est un organisme sans but lucratif qui a pour intention de regrouper des femmes de carrière. Ces femmes d’action, qu’elles soient étudiantes, entrepreneures, nouvelles arrivantes, professionnelles ou retraitées, se démarquent par leur implication dans leur réussite tant personnelle que professionnelle et aspirent à dynamiser leur plein potentiel tout en enrichissant leur milieu de vie.

Depuis septembre 2020, des comités de travail ont été formés au sein du conseil d’administration dans le but de revoir la formule de réseautage, l’image du réseau, les modes de communication et le développement des cellules de co-développement.

La refonte de la formule de réseautage a permis de réformer l’adhésion annuelle qui sera désormais ouverte aux étudiantes, aux nouvelles arrivantes, aux retraitées et aux femmes professionnelles.

Les entreprises désirant inscrire une ou des employées pourront également le faire grâce à l’adhésion corporative. Le CA espère ainsi démocratiser l’accès au réseau à toutes les femmes et susciter davantage de réseautage sur le territoire.

Dans la foulée des mises à jour, une refonte du logo ainsi que l’ouverture d’une page Web ont été réalisées, de même que des cellules de co-développement qui sont présentement offertes aux membres. «Le contexte de pandémie nous fait réaliser, plus que jamais, l’importance pour les femmes de développer un réseau fort et solidaire. Le CA a travaillé tout au long de l’année pour revoir les fondements du réseau et l’actualiser pour qu’ils répondent aux besoins des femmes d’aujourd’hui, et, nous sommes fières des orientations que prendront nos activités», a déclaré Mélanie Girard, présidente du conseil d’administration.

Ce projet a été rendu possible grâce à la participation du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, du ministre des Finances, M. Éric Girard, de la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, de la ministre de l’Immigration, de la francisation et de l’intégration, Mme Nadine Girault ainsi que de Mme Marie-Ève Proulx, député Côte-du-Sud. Ensemble, ils ont investi la somme de 7 800 $.

Lors de cette assemblée générale, les membres ont également pu élire le nouveau CA. Voici sa composition : Mélanie Girard, directrice générale au musée du Bas-Saint-Laurent, présidente, Marie-Claude Landry, directrice chez Raymond Chabot Grand Thornton, Trésorière, Julie Couvrette, Agente de développement à la MRC de Rivière-du-Loup, secrétaire, Julie Bourgoin, Propriétaire Otriko et Van Houtte, administratrice, Anastasia Luckenuick, présidente chez Inspro, administratrice, Karine Jean, directrice générale du Carrefour d’initiative populaire, administratrice, Myriam Marquis, Urbaniste, administratrice, Édith Samson, Retraitée, administratrice.

Le nouveau conseil d’Administration invite la population à visiter sa page Web afin de connaître les prochaines activités ou de devenir membre en ligne à l’adresse suivante : https://reseaudesfemmeskrtb.squarespace.com.