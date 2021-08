Jardin communautaire vandalisé : les efforts d’aînés réduits à néant

Le jardin communautaire de Saint-Ludger a été la cible d’actes de vandalisme dans la nuit de mardi à mercredi. Outre les dommages s’élevant à près de deux cents dollars, ce sont surtout les nombreuses heures de travail gaspillées qui déçoivent les bénévoles.

Paul Godbout, l’un des bénévoles du jardin, a eu une mauvaise surprise mercredi matin lorsqu’il a découvert des tomates flottant dans les barils d’eau, des carottes déterrées du sol et d’autres se trouvant sur le toit de la remise. «On travaille beaucoup nous, puis on arrive le matin et c’est brisé pour le plaisir d’être brisé,» s’est-il désolé.

La présidente du Conseil d’administration des jardins communautaires, Nancy Bérubé, soupçonne que les actes de vandalisme ont probablement été commis tard en soirée mardi. Selon elle, «tout était sous contrôle» vers 20h 30 lorsqu’elle et ses collègues sont passés pour fermer les robinets d’eau.

Fruit du travail de plusieurs bénévoles du quartier, le jardin communautaire de Saint-Ludger a été créé il y a près de 30 ans. La présidente du CA explique que ce sont majoritairement des personnes âgées qui s’occupent de l’entretien et de la récolte des fruits et légumes. «Il y a beaucoup d’aînés qui travaillent fort pour s’occuper de leur jardin. On fait ça pour économiser des sous aussi, et de voir ça brisé, c’est dommage,» a-t-elle admis, attristée par la situation.

L’équipe de bénévoles invite tous les citoyens à garder les yeux ouverts pour tout acte de vandalisme dont ils pourraient être témoins.