Reprise des activités pastorales de la mission St-Bartholomew

Avec le retour en zone verte, l’équipe pastorale reprend prudemment les liturgies du dimanche en présentiel à l’église. L’an dernier la mission anglicane francophone de Rivière-du-Loup avait mis ses activités sur pause en raison de la pandémie.

L’expérience de la dernière année aura permis de mettre en lumière le besoin de se retrouver entre croyant(e)s, et plus particulièrement ceux et celles qui sont exclus en raison de leur vie. L’Église anglicane est souvent qualifiée d’inclusive en raison de son ouverture aux différentes situations de vie (divorcés, remariés) et de son accueil de la diversité sexuelle. Ainsi, avant chaque liturgie du dimanche, dans le cadre de la démarche Ouvert en Christ, il y aura une brève présentation de l’originalité de la foi en Jésus Christ vécue dans une dynamique anglicane.

L’équipe missionnaire est composée du révérend Terry Blizzard et du ministre laïc Benoit Moreau. Outre les cultes, les membres de l’équipe ont comme préoccupation de rassembler de différentes manières, si la situation sanitaire se maintient, plusieurs activités qui pourraient revoir le jour tels les cultes insolites ou même le parcours Ouvert en Christ. La bénédiction des animaux de compagnie est, quant à elle, prévue pour le dimanche 3 octobre 2021.

L’église St-Bartholomew de Rivière-du-Loup est la plus vieille église non catholique romaine dans l’est du Québec. Les coûts liés à l’utilisation de l’église historique sont trop importants pour envisager à court terme un retour régulier des célébrations à cet endroit. Des discussions sont en cours avec des partenaires pour l’accès à un local dès cet automne.