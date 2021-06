Michel Sirois, président d’honneur du 25e tournoi de golf de la Fondation Annette Cimon Lebel

Cette année, la présidence d’honneur du tournoi de golf de la Fondation Annette Cimon Lebel a été confiée à Michel Sirois, CPA, CA, de chez Raymond Chabot Grant Thornton.

La Fondation est fière que M. Sirois est accepté la présidence d’honneur. «C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté la présidence d’honneur du 25e tournoi de golf de la Fondation Annette Cimon Lebel, succédant ainsi à une brochette de présidentes et de présidents plus engagés les uns que les autres.»

«Participant à cet évènement depuis plusieurs années, j’ai été à même de constater tous les bienfaits qu’a cette Fondation sur les familles les moins bien nanties de notre région, affligées par cette terrible maladie qu’est le cancer. Toute aide, aussi modeste soit-elle, permet d’offrir un répit financier à ces personnes qui se battent jour après jour dans le but ultime de retrouver la santé et de profiter de la vie. Ma famille, mes proches et moi avons eu la chance inouïe d’être épargnés par le cancer; voilà une excellente occasion pour nous de redonner à notre communauté et de partager de bons moments avec vous lors de cette belle journée qui s’annonce des plus intéressantes.»

Avec le contexte actuel, le conseil d’administration de la Fondation a voulu tenir la 25e édition du tournoi le 10 septembre, plutôt qu’au mois de juin, comme les dernières années. La tenue de l’événement se fera selon la formule habituelle à une différence près : la formule de repas retenue sera dévoilée au cours des prochains mois, selon ce que la Santé publique permettra à ce moment.

Vous pouvez contribuer à la Fondation en réservant votre place pour le tournoi. Le coup de départ se fera à 11 h, suivi d’une panoplie de jeux et de prix qui sauront divertir les golfeurs. Le cout de l’activité de golf est de 145 $, incluant : l’inscription de golf, la voiturette et le repas (selon les possibilités offertes par la Santé publique). Les gens qui veulent appuyer la Fondation en foursome peuvent le faire pour la somme de 700 $, incluant une commandite d’une valeur de 200 $. Un reçu pour fin d’impôt est fourni.

La Fondation a remis à la population 863 000 $ à plus de 2 600 personnes, pour venir en aide aux gens atteints de cancer et leur accompagnateur pour leur hébergement, repas et transport lors de leurs rendez-vous ou traitements depuis son ouverture en 1995.

On estime à 1000 $ le montant minimal que les gens atteints de cancer doivent débourser lors de leurs traitements en radiothérapie à Rimouski ou à Québec, pour leur frais d’hébergement, de repas, de transport et de médicaments durant leurs 5 à 6 semaines de traitements. Comme la Fondation aide les gens atteints de cancer, qui ont des revenus moindres; cette aide est donc grandement appréciée!

Tous les profits des activités de financement de la Fondation vont directement aux gens atteints de cancer et leur famille. Pour inscription, don ou information, communiquez au bureau de la Fondation Annette Cimon Lebel au 418-867-1695 poste 102, par courriel au [email protected] ou par télécopieur au 862-5054.