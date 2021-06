Lancement d’un nouveau site Web pour le Maillon Témiscouata

Les partenaires impliqués dans la démarche Maillon au Témiscouata ont annoncé le 1er juin le lancement d'un tout nouveau site web ainsi que la mise à jour du répertoire des ressources Maillon. Toute la population de la MRC peut maintenant profiter de ces outils informatifs regroupant tous les services d'aide disponible dans la région.

La journée du 1er juin choisie pour le lancement est également la Journée Maillon. Cette journée invite les partenaires à afficher du jaune dans leur environnement ou leur habillement. Ce moment est symbolique pour tous les partenaires puisqu'il témoigne de l'importance qu'a cette démarche dans la région depuis déjà 6 ans. Comme le mentionne Claude Bourgoin, conseiller en développement rural à la MRC de Témiscouata, «le Maillon s'est imposé à nous comme une démarche collective qui s'appuie sur les forces de notre population pour faire une réelle différence. Nous sommes fiers de collaborer avec plusieurs partenaires pour rendre ces outils accessibles en témoignage de notre désir d'avoir une communauté où l'entraide est au cœur de nos gestes.»

Le site internet a été élaboré en incluant les ressources d’aide disponibles pour une trentaine de besoins différents. Il est possible d’y faire une recherche par catégorie ou par mot-clé, selon les besoins de la personne. Ce nouvel outil sera certainement facilitant et apprécié par les personnes vivant des moments difficiles ou ayant des besoins ponctuels ou récurrents. Ils pourront donc cibler rapidement les organisations de la région pouvant leur offrir de l’aide et du soutien.

Le comité aviseur invite les citoyens et les organisations à visiter le www.maillontemiscouata.com afin de connaitre la démarche Maillon et les services d’aide accessibles aux Témiscouatains. La démarche Maillon, inspirée de celle existant au Nouveau-Brunswick depuis plus de vingt ans, a été lancée dans la MRC de Témiscouata en 2015. Elle vise à rejoindre les personnes qui ont besoin d’informations, qui vivent des périodes difficiles et ne savent pas où s’adresser. Les Citoyens-Maillons sont très importants dans l’esprit du projet puisque leur rôle est d’orienter les gens dans le besoin vers les bons services à partir du répertoire des ressources Maillon. Les Citoyens-Maillons sont des bénévoles naturellement portés à aider leur entourage, dans les réseaux et groupes auxquels ils appartiennent.