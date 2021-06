La Ville de Rivière-du-Loup remet ses prix Perce-neige 2021

La Ville de Rivière-du-Loup profite de la Semaine québécoise des personnes handicapées pour remettre ses prix Perce-neige. Ceux-ci soulignent et reconnaissent la contribution exceptionnelle des personnes, entreprises et organismes qui, par leurs implications, favorisent l’intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées.

Cette reconnaissance s’inscrit dans le plan d’action municipal visant l’exercice des droits des personnes handicapées. L’évaluation des candidatures porte sur la détermination ou les efforts déployés, les résultats obtenus en comparaison des interventions généralement réalisées et, finalement, sur l’impact des actions quant aux changements d’attitude ou de préjugés. En tout, quatre prix Perce-neige ont été remis.

Intégration socioprofessionnelle, volet employeur : Résidence Reine-Antier

Un stage en entreprise est toujours très pertinent. Lorsqu’il mène vers un emploi permanent, c’est la consécration! Cette philosophie d’entreprise est portée depuis de nombreuses années par Rock Bernier, employeur sensible et favorable à l’intégration en emploi de personnes en situation de handicap. Il croit sincèrement au potentiel de ces personnes, qui ont beaucoup à offrir sur les plans personnel et professionnel. Cette vision engagée se reflète également auprès du personnel régulier de l’entreprise qui, dès l’embauche, est sensibilisé aux besoins spécifiques que peuvent avoir leurs collègues vivant avec des limitations. Son ouverture, sa tolérance et sa grande volonté à faire tomber les préjugés font de la résidence Reine-Antier un employeur de choix.

Intégration socioprofessionnelle, volet employé : Jean-Louis D’Auteuil

Jean-Louis D’Auteuil vit avec une limitation fonctionnelle permanente qui n’a jamais freiné son désir de travailler, d’être autonome et de participer activement à l’effort collectif de son milieu. À l’emploi de la Société VIA depuis bientôt 22 ans, l’opérateur d’équipements roulants aime toujours son travail et, à l’aube de sa retraite, il souhaite poursuivre ses activités professionnelles. Homme vaillant et compétent, M. D’Auteuil a su au fil du temps s’adapter à son milieu de travail. Il n’a pas hésité à suivre des cours et a réussi tous les examens nécessaires au maintien de son emploi. Reconnu pour son expertise et son engagement au travail, Jean-Louis D’Auteuil est aujourd’hui fier de transmettre aux jeunes ses connaissances et son savoir-faire.

Implication sociale, volet citoyenne engagée : Véronique Saint-Pierre

Véronique Saint-Pierre est une personne généreuse et aimante qui s’engage dans la vie avec cœur et passion! C’est une femme inspirante, dévouée à ceux qui font partie de son entourage. Depuis 20 ans, elle tient une résidence de type familial. Ainsi, elle aide et accompagne dans leur quotidien des personnes présentant certaines difficultés. Son métier occupe bien ses journées, mais lorsque l’occasion se présente, Mme Saint-Pierre n’hésite pas à s’investir en dehors des murs de sa résidence, tout cela avec sourire et fous rires! Dotée d’un positivisme à toute épreuve, elle sait reconnaître en chacun les qualités qui lui sont propres. Elle accompagne ses proches avec douceur et dans le respect des différences.

Implication sociale, volet organisme : Notre Maison

Notre Maison a ouvert ses portes en 2001, fruit d’un engagement soutenu de parents d’adultes handicapés, accompagnés par des personnes et des organismes sensibles à leur désir. Leur souhait : offrir à leur enfant un milieu de vie stimulant, un appartement avec des mesures d’appui les menant vers une certaine autonomie. Pari réussi puisque la résidence fête cette année ses 20 ans d’existence et inspire, encore aujourd’hui, d’autres projets d’habitation destinés aux personnes handicapées intellectuelles, physiques ou ayant un trouble du spectre de l’autisme.

Afin de garantir la pérennité de la résidence, les parents instigateurs du projet tirent peu à peu leur révérence. Ils font place aux organismes gouvernementaux et communautaires capables de poursuivre la mission de l’OBNL. Ce prix reconnaissance arrive donc à point en soulignant l’engagement exceptionnel de ces parents visionnaires.