Le RASST veut souligner l’immense travail de Mario Paquet

Au moment de son départ, le RASST désire souligner la contribution exceptionnelle de Mario Paquet au développement de l’organisme et aux valeurs qui le soutiennent.

Pendant une grande partie de sa vie, M. Paquet a œuvré à améliorer le sort des personnes à faible revenu et combattre les préjugés qui les atteignent. Il a pris la parole en leur nom pour promouvoir justice et reconnaissance. Il a déployé ses talents avec énergie, intelligence et surtout humanisme.

Au terme de son implication directe d’une dizaine d’années dans cet organisme, Mario Parent est aussi devenu l’âme de la Brigade musicale, un regroupement de musiciens qui cherche à traduire le quotidien des personnes qui vivent la précarité financière; enfin, il a été un artisan très important du projet de revenu de base universel.

Tous ceux qui l’ont connu reconnaissent en lui un être humain de grande qualité, un ami sincère et un ardent promoteur de la dignité humaine, tant individuelle que collective.

«Merci Mario, tu as su changer le monde autour de toi pour qu’il soit un peu plus accueillant, un peu plus chaleureux, en un mot : meilleur», a-t-on conclu.