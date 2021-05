Réinventer l’enseignement, c'est possible

Depuis quelques semaines, plusieurs familles du Québec reçoivent la toute première boîte de bricolages éducatifs réalisée par des étudiants du programme de Techniques d'éducation spécialisée du Cégep de La Pocatière. Au cours de la prochaine année, c'est une quinzaine de boîtes aux thèmes éducatifs variés (l'anxiété, le deuil animal, les différences...) qui seront postées dans des milliers de foyers.

Ce nouveau partenariat pédagogique s'est établi au printemps 2020. Devant l'impossibilité pour les étudiants de réaliser des activités avec des enfants en milieu scolaire ou en service de garde, l'équipe d'enseignants a dû trouver une alternative. Le partenariat avec Ma boîte timbrée, qui crée des boîtes de bricolage clés en main pour les enfants de 0 à 12 ans, s'est avéré une avenue stimulante et novatrice pour l'apprentissage.

À l'automne 2020, les étudiants ont développé de A à Z leur projet de boîte : du choix du sujet et du public cible, en passant par l'idéation et la conception des activités jusqu'à la rédaction des instructions, tout a été fait par eux sous la supervision de l'équipe du cégep et de la propriétaire de l'entreprise. « Toutes les équipes m'ont impressionnées par la qualité de leur travail et par la variété des sujets abordés; leur sensibilité à l'importance d'accompagner le parent à travers les activités ludiques était en totale harmonie avec mes objectifs », de préciser Mélanie Tremblay, propriétaire de Ma boîte timbrée.

«Ce partenariat unique et stimulant a permis aux étudiants de 1re et 3 années en éducation spécialisée de développer leurs compétences professionnelles et entrepreneuriales, leur confiance personnelle et leur motivation scolaire dans un même et unique projet. Ils ont également pu pousser leurs apprentissages académiques, notamment en créant des projets pour des enfants vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, ce qui est une belle nouveauté dans l'offre de Ma boîte timbrée», ajoute Andrée Lebel, enseignante, coordonnatrice et responsable de programme de Techniques d'éducation spécialisée au Cégep de La Pocatière.

MA BOÎTE TIMBRÉE

Ma boîte timbrée offre des projets de bricolage éducatifs clés en main pour les 0-12 ans. Visant à favoriser des moments créatifs entre parents et enfants, les boîtes proposent des activités jumelant plaisir et apprentissage. La mission de l'entreprise est de faciliter la vie des parents en soutenant le développement de leurs petits amours, et ce, depuis 2016. Leurs produits sont créés au Bas St-Laurent et livrés partout au Canada