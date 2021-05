Une nouvelle maison pour Re-Source Familles

En juin 2020, Re-Source Familles devenait propriétaire du bâtiment situé au 1, Carré-Fraser, à Témiscouata-sur-le-Lac (ancienne Légion canadienne, puis propriété de Cascades) afin d’y offrir l’ensemble de ses activités et services dès l’automne 2021.

Des travaux de rénovation sur le bâtiment débuteront sous peu et devraient se terminer avant la saison estivale. Les travaux comprennent les rénovations extérieures et intérieures telles que l’isolation du bâtiment, un nouveau revêtement extérieur et l’installation de nouvelles portes et fenêtres. De plus, les travaux incluent la rénovation complète du sous-sol afin d’y emménager la friperie communautaire ainsi que les bureaux administratifs de l’organisme.

«Les travaux de la première phase s’élèvent à 300 000 $. Une fois terminé, nous aurons une place pour accueillir les familles tant pour les ateliers, la halte-garderie, la friperie communautaire que pour le développement de nouveaux services. C’est un projet dont le conseil d’administration et moi-même sommes très fiers», souligne Émilie Voisine, directrice générale de Re-Source Familles.

Une campagne de financement est actuellement en vigueur. Cette dernière complétera le financement de la première phase des travaux et servira à entamer la deuxième. Celle-ci consistera à aménager une salle de jeux, une cuisine communautaire et une salle d’ateliers pour les familles. Le tout sera éventuellement disponible à la location pour différentes occasions, telles que des fêtes d’enfants.

La direction tient à aviser la population que l’organisme ne prendra plus de dons à Témiscouata-sur-le-Lac le temps des rénovations. Les dons pourront être déposés au local de Saint-Honoré-de-Témiscouata au 95, rue Principale ou dans le bac de l’organisme La Boutonnière derrière les locaux de la MRC de Témiscouata.