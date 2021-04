La Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata connait une bonne performance

Le 15 avril dernier, la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata a tenu son assemblée générale annuelle virtuelle. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance de ses plus récents résultats financiers. Ils ont ensuite bénéficié de quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la ristourne.

Au terme de son exercice 2020, la Caisse affiche des revenus d’exploitation de 10 M$, en hausse par rapport à 2019. Son volume d’affaires a augmenté de 11 %, pour s’établir à 750 M$ pour la même période. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 5,3 M$.

Grâce à sa performance, la Caisse a versé ou promis 180 000 $ à ses membres et à la collectivité, soit 60 000 $ sous forme de commandites et de dons et 120 000 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu.

Du 16 au 19 avril, les membres ont pu faire entendre leur voix grâce au vote en ligne portant sur le projet de partage des excédents recommandé par le conseil d’administration ainsi que sur l’élection des administrateurs.

Le projet de partage ayant été accepté, ce sont 744 825 $ qui seront retournés aux membres de la Caisse et à la collectivité sous forme de ristournes individuelles et collectives. «La Caisse sera ainsi en mesure de poursuivre son engagement dans des projets porteurs pour le milieu. Je tiens à remercier nos membres qui, grâce à leur confiance, nous permettent de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités», mentionne Nicolas Cervant-Caron, président de la Caisse.

Lors de l’assemblée, les projets sélectionnés dans le cadre du premier appel de projets au Fonds d’aide au développement du milieu ont été annoncés. Au total, 128 500 $ seront remis pour les projets structurants sur l’ensemble du territoire. Voici ces projets : Corporation de développement économique d’Auclair pour le camping d’Eau Claire, Corporation de développement économique de Lac-des-Aigles pour le Projet Nord du Lac, Municipalité de Packington pour l’agrandissement du Chalet communautaire et du Complexe des générations, Cercle des Fermières d’Auclair pour un projet de transmission du savoir, Maison des Jeunes l’Entre-Deux de Cabano pour les Jardins pour demain et Re-Source Familles pour l’aménagement du bâtiment (en collaboration avec la Caisse Transcontinental-Portage). Un second appel de projets aura lieu l’automne prochain.

Avec un actif global de près de 400 M$, la Caisse contribue au développement économique et social de ses quelque 12 147 membres et de la collectivité où elle est présente.