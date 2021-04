Tourisme Bas-Saint-Laurent tenait le lundi 12 avril son «Grand rendez-vous» virtuel avec l’industrie touristique bas-laurentienne. Le directeur général, Pierre Levesque et le coordonnateur marketing, Pierre Fraser, ont abordé les perspectives, les campagnes et les offres publicitaires à venir pour la prochaine saison estivale. Ils ont également présenté un bilan des activités et des investissements par les différents programmes d’aide offerts par l’organisme.

«Même si c’est un moment difficile à traverser pour l’industrie touristique, les Bas-Laurentiens en sortiront encore plus forts. Nous avons su nous soutenir, nous entraider, affronter la situation avec audace et courage, et c’est ce qui fera notre force dans les mois et années à venir. Nous aurons un été touristique, mais encore une fois nous devrons nous adapter aux réalités qui se présenteront; c’est la seule certitude qui demeure», a déclaré M. Levesque devant les entrepreneurs et partenaires touristiques du Bas-Saint-Laurent.

PLUS DE 825 000 $ INVESTIS

Le directeur général a fait le bilan des sommes remises aux entreprises touristiques par les différents programmes d’aide financière auxquels l’Association était admissible du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Dans cette dernière année, ce sont 825 406 $ qui ont été engagés par Tourisme Bas-Saint-Laurent dans 54 projets d’entrepreneurs. Ces projets représentent des investissements de près de 14 M$ au Bas - Saint-Laurent.

L’Entente de partenariat régionale en tourisme (EPRT) a permis de verser à ces entreprises 80 620 $ pour la mise aux normes des mesures sanitaires. Dans le cadre du volet «Attraits et hébergements», 383 761 $ ont été accordés ou sont en processus d’approbation. Près de 75 000 $ sont en voie d‘être remis à des évènements de la région. En outre, la prolongation d’un an de l’Entente de développement numérique (EDNET) a permis des octrois additionnels de 286 025 $.

Pour la prochaine année, l’Association dispose encore de 790 000 $ à distribuer dans le cadre du programme d’investissement pour les projets de l’EPRT. Ce programme d’aide, dont la contribution pour différents types d’investissements, qu’il s’agisse d’un nouveau projet d’hébergement quatre saisons, d’une activité touristique innovante ou encore de l’étude d’un nouveau projet d’attrait.

PLACEMENTS PUBLICITAIRES NUMÉRIQUES

De plus, lors de ce rendez-vous de l’industrie touristique bas-laurentienne, Pierre Fraser a présenté les offres de placement numérique aux entreprises touristiques.

«Avec la situation actuelle, il nous est difficile de planifier une campagne à grand déploiement qui inclurait la télé et des magazines imprimés. C’est pourquoi nous avons privilégié les placements publicitaires numériques, plus faciles à déplacer. Nous offrons aux entreprises une visibilité ciblée selon leur marché, leurs intérêts et leur budget», résume M. Fraser.

Le prochain Rendez-vous touristique aura lieu le 3 mai sous forme de vidéoconférence. Les orientations stratégiques de développement et de marketing quinquennal y seront présentées. Gratuites, ces rencontres visent toutes les personnes soucieuses du développement économique et touristique du Bas-Saint-Laurent. Pour plus d’information sur l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent, rendez - vous sur atrbsl.ca.