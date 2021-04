Sortie 2021 : les finissants en arts visuels exposent

Jusqu'au 21 mai, les finissantes et finissants du programme Arts visuels du Cégep de Rivière-du-Loup présentent Sortie 2021 dans le foyer du Centre culturel Berger. Cette exposition met en valeur des travaux réalisés au cours de la dernière année de leur programme d’études.

Les étudiants présentent plus d’une trentaine d’œuvres qui témoignent de leurs différentes expériences de création. À travers l’exploration d’une multitude de techniques de création pratiques (dessin, sculpture, peinture) et numériques (vidéo, photographie et images de synthèse) se traduit la richesse de leur expression authentique.

En raison du contexte actuel, il n'y aura pas de vernissage. Les étudiantes et étudiants à leur dernière année d'études collégiale ont cependant pris l'initiative de présenter le résultat de leurs travaux en réalisant une vidéo disponible à partir du site web du Cégep de Rivière-du-Loup.

Les enseignants du programme sont particulièrement fiers de la tenue de cette exposition qui témoigne de la vitalité créative et du talent de ces jeunes créateurs. La population peut visiter l'exposition en formule déambulatoire dans le foyer du Centre culturel Berger, du lundi au vendredi entre 12 h 30 et 17 h 30, selon les mesures sanitaires en place.