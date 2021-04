Normand Boucher reçoit la distinction Avocat émérite

Un ancien résident de la municipalité de Saint-Athanase au Témiscouata, Normand Boucher, s’est vu octroyer, le 26 mars dernier, la distinction Avocat émérite (Ad.E.) par le Barreau du Québec.

L’attribution de cette distinction se fait annuellement parmi les 28 000 avocates et avocats du Barreau du Québec qui se distinguent par l'excellence de leur carrière professionnelle, leur contribution exceptionnelle à la profession ou encore leur rayonnement exceptionnel dans leur milieu social et communautaire ayant rejailli sur la profession d’avocat.

Me Normand Boucher, qui a commencé sa carrière comme notaire, est avocat depuis maintenant 20 ans. Il a oeuvré à titre de conseiller juridique au sein de plusieurs ministères et organismes publics. Il est présentement directeur principal des affaires juridiques et de l’accès à l’information pour Revenu Québec. Il se présente d’ailleurs aux élections du Barreau pour le poste d’administrateur de Québec au conseil d’administration du Barreau.