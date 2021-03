Semaine des personnes handicapées: un succès !

La Direction des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique du CISSS du Bas-Saint-Laurent propose une offre de services socioprofessionnels pour sa clientèle. Ce secteur a pour mission d’intégrer les usagers en contexte de travail et de développer leur employabilité lorsque possible.

Cette intégration s’actualise via des plateaux de travail formés de groupes d’usagers qui sont accompagnés d’un technicien en éducation spécialisée, et ce, dans divers milieux à travers le Bas-St-Laurent.

Ce service a vu le jour pendant la pandémie. En raison de l’accès limité à plusieurs secteurs de services, l’éducatrice spécialisée Karine Lapointe a décidé de contacter Anthony Poitras, directeur général de l’entreprise Total Fabrication située à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Ce dernier a chaleureusement accepté d‘ouvrir ses portes, de fournir un local et de déléguer des tâches aux usagers. Ce partenariat permet d’intégrer 6 personnes, deux jours par semaine. De plus, une collaboration avec monsieur Steve Rodrigue, superviseur de production, permet de faire vivre une expérience concrète sur le marché de l’emploi à certains usagers.

Dès le départ, chacun des responsables et employés de l’entreprise a fait preuve d’ouverture face à la clientèle. Si bien, qu’après seulement quatre mois d’opération, des projets de développement sont constamment discutés tels que des stages individualisés pour la clientèle ayant développé de l’autonomie dans un type précis de tâches. Le désir d’intégrer la clientèle est omniprésent dans l’entreprise. C’est donc de leur initiative que des outils de communication ont été mis en place pour favoriser les échanges entre le personnel et les usagers. Nous remercions l’entreprise pour cet accueil et cette collaboration qui font une différence dans la participation sociale des personnes qui présentent une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique.

Un plateau de travail, c’est bâtir un environnement où chacun se sentira valorisé et fera preuve d’entraide et d’humanisme. C’est bénéfique, autant pour les usagers que pour le personnel impliqué. «Rapidement, nous avons vécu un bel exemple d’intégration et de réussite. En effet, l’entreprise Total Fabrication a offert un stage à un usager pour lequel nous avons développé des habiletés de travail en plateau pendant plusieurs mois. Maintenant, cette personne occupe un travail à temps plein au sein de l’entreprise.»

«Nous avons aussi eu l’opportunité dans le cadre de ce projet de développer de futurs techniciens en éducation spécialisée en accueillant des stagiaires du Cégep, soit Anouchka Plante et Andréanne Massé. Elles se sont impliquées dans le développement de ce plateau de travail et dans les différentes adaptations des tâches de travail qui ont dû être réalisées par Mme Lapointe», souligne-t-on.

Récemment, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a reçu des sommes afin de rehausser l’offre de services du secteur socioprofessionnel dans différents secteurs de la région. De nouveaux partenariats seront donc possibles et permettront à plusieurs autres usagers de réaliser leur projet de vie, mais également à d’autres entreprises de bénéficier de la joie de vivre de ces personnes qui apportent une différence positive au quotidien.