Bravo aux jeunes-adultes de demain

Pour une cinquantième année, le Club Optimiste de Rivière-du-Loup honore la jeunesse louperivoise dans le cadre de la Semaine de l’appréciation de la jeunesse en remettant à chaque élève fréquentant les établissements scolaires du primaire et du secondaire un certificat soulignant leurs efforts réalisés au cours de la dernière année.

Le Club Optimiste de Rivière-du-Loup désire souligner l’engagement de nos jeunes et la capacité d’adaptation qu’ils ont fait preuve durant la dernière année. Le contexte de la pandémie n’est pas facile et particulièrement pour nos jeunes qui doivent respecter les consignes sanitaires, suivre des cours à distance et être résilients en laissant de côté leurs activités parascolaires.

Auparavant, le Club Optimiste reconnaissait environ 125 jeunes pour leurs résultats scolaires, leur implication dans les activités parascolaires, sportives et culturelles ainsi que ceux et celles ayant fait preuve de leadership, d’entraide et d’esprit d’équipe.

Cette année, «afin de souligner notre 50ème anniversaire et étant donné le contexte de la pandémie, nous croyons que chaque jeune mérite une reconnaissance» mentionne la présidente du Club Optimiste, Sylvie Fradette. C’est donc plus de 3000 certificats qui seront remis, sur support papier ou virtuel, aux élèves du primaire et du secondaire.