Réouverture de la Piscine Desjardins du Cégep de Rivière-du-Loup 

Le Cégep de Rivière-du-Loup a annoncé la réouverture tant attendue de sa piscine qui porte désormais le nom de Piscine Desjardins, ce lundi 22 mars. Les travaux majeurs étant maintenant terminés, les athlètes et la population de la région pourront profiter de cette installation complètement revampée.

«Nous sommes fiers aujourd'hui de présenter le résultat de ces multiples améliorations à notre communauté collégiale ainsi qu’à la population. Des travaux de cette ampleur dans un équipement spécialisé comme une piscine, ce n’est pas commun! Nous savons que celle-ci est populaire et que sa réouverture était très attendue. Nous pouvons maintenant dire que c'est mission accomplie», mentionne avec enthousiasme René Gingras, directeur général du Cégep.

La mairesse Sylvie Vignet renchérit : «la piscine nouvellement rénovée est assurément un atout pour l’attractivité de la région et la qualité de vie des citoyens et jouera en outre un rôle clé dans la Finale des Jeux du Québec Rivière-du-Loup 2022. C’est pourquoi la Ville, partenaire de longue date du Cégep, a accepté de contribuer à la concrétisation du projet, qui profite encore plus largement qu’aux communautés collégiale et louperivoise, en versant un montant de 850 000 $. Félicitations au Cégep de Rivière-du-Loup qui a mené le chantier sur son infrastructure!»

SPORT-ÉTUDES ET CLUBS

Les jeunes athlètes des différents programmes sport-études seront les premiers à pouvoir reprendre leurs entrainements, et ce, dès le mercredi 24 mars. Quelques jours après, pour faire suite aux récentes annonces gouvernementales sur la reprise du sport, les clubs de natation des Loups-Marins et des Flamants Roses de Rivière-du-Loup pourront aussi recommencer certaines de leurs activités.

COURS DE NATATION

Les différents cours de natation offerts aux petits et grands, dont ceux de la Croix-Rouge, ne reprendront pas ce printemps. La situation sera réévaluée au début de l’automne en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

BAINS LIBRES

Au cours des prochains jours, la Ville de Rivière-du-Loup annoncera les détails entourant la reprise graduelle de bains libres, selon les restrictions des mesures sanitaires en vigueur.

Rappelons que la Piscine Desjardins du Cégep de Rivière-du-Loup a subi une véritable cure de rajeunissement. Depuis le mois de mai 2020, la majorité des composantes de la piscine semi-olympique a été visée par ces travaux d'envergure.

Le revêtement de la plage a été complètement renouvelé, le bassin a troqué la peinture pour de la céramique, l'enceinte a été repeinte, les tremplins ont été réparés, de nouveaux systèmes de sonorisation et d'affichage ont été acquis, de nouveaux équipements aquatiques ont été installés, et plusieurs améliorations ont été réalisées à l'équipement mécanique.

Le projet a nécessité des investissements totaux d’environ 2 500 000 $. La Ville de Rivière-du-Loup a contribué pour un montant de 850 000 $, la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup via la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup pour un montant de 75 000 $ et le Cégep de Rivière-du-Loup a assumé la différence à même ses enveloppes normalisées d’investissement.