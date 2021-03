Marie Paule Dionne Courcy a fêté ses 100 ans!

La direction, le personnel ainsi que tous les résidents de la Résidence Le Saint-Louis de Rivière-du-Loup ont souligné le mercredi 3 mars dernier les 100 ans de Mme Marie Paule Dionne Courcy, une personne sociable, vaillante et aimée de tous.

Sa famille n’a jamais manqué de rien, elle gardait des pensionnaires et travaillait à l’extérieur. Elle a également travaillé comme aide cuisinière à l’Hôtel Saint-Louis, toute une coïncidence. Couturière, cuisinière, tricoteuse avec des doigts de fée comme plus d’un le disent. Elle est en plus super fan des Canadiens de Montréal.

Les gâteaux Forest noir et aux carottes étaient les préférés de ses petits-enfants. Que dire d’une maman plus aimante qui prend des nouvelles de ses deux filles à tous les jours et à la même heure, de ses 6 petits-enfants et 9 arrières petits enfants afin d’entendre leurs voix et de la rassurer.

Félicitations Mme Courcy pour vos 100 ans!