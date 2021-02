La Maison de la Famille des Basques lance sa programmation de février à juin 2021

La Maison de la Famille des Basques est heureuse de partager sa toute nouvelle programmation pour les prochains mois. Encore une fois l’équipe a su préparer une programmation avec plusieurs nouveautés, tout en gardant ses incontournables. Des activités de jour, de soir et de fin de semaine, en présence ou en visio, des activités pour les parents, des activités pour les enfants : toutes les familles trouveront un petit quelque chose adapté à leurs réalités et besoins.

Dans la nouvelle programmation, vous trouverez des activités de bricolage pour enfants (en présence et en virtuelle), des ateliers pour les parents (touchant la discipline, la naissance, la vie de famille, la remise en forme), des ateliers artistiques pour les 4-7 ans, des initiations à différentes disciplines pour les 8-12 ans, un groupe pour les enfants qui font l’école à la maison, des ateliers de cuisine en Zoom et bien plus encore! En plus de notre incontournable halte-garderie du mercredi et du vendredi soir, nous avons ajouté une halte-poupon (pour les 0-18 mois) les lundis après-midis.

«Quelle année! Déjà un an que nous vivons d’incertitudes, d’imprévus, de déceptions, mais aussi de résilience et de bonheur de passer plus de temps avec notre petit cocon familial. Dans toute cette épreuve, je tiens à féliciter mon équipe de travail, qui malgré les contraintes et les nombreux changements imposés, a toujours su adapter les services de l’organisme et répondre à vos besoins, quels qu’ils soient! Nous n’avons cessé d’innover et d’ajouter de nouvelles activités, en virtuel ou en présence, pour garder un lien avec vous et vos enfants. Merci de répondre présent à notre offre de service et de démontrer autant d’enthousiasme à y participer! Je suis très fière de vous présenter la programmation hiver/printemps 2021 et d’accueillir de nouvelles personnes dans l’équipe», souligne Laurie Vaillancourt, directrice de la Maison de la Famille des Basques.

Par ailleurs, les personnes intéressées sont invitées à venir visiter les nouvelles installations à la Maison de la Famille des Basques. Tous les vendredis matins, il est possible de venir jouer dans les locaux avec les enfants de façon libre, dans l’espace famille nouvellement aménagé.

L’installation de la salle de psychomotricité va aussi bon train. L'ouverture est prévue au printemps et l’organisme aura besoin de votre imagination et de votre créativité afin de trouver le nom de cette salle. Plus d’informations sur la page Facebook de l’organisme.