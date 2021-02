Plus d’un million de pages vues sur le site des Saveurs du Bas-Saint-Laurent 

Le 5 mai 2020, Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent lançaient la campagne promotionnelle «Moi j’investis chez nous !», visant à faire découvrir les artisans bioalimentaires de notre belle région et favoriser l’achat local sur le territoire. Aujourd’hui, l’Association est fière de constater que les consommateurs du Bas-Saint-Laurent ont clairement répondu «présents».

En ces temps incertains, la population a véritablement pris conscience de l’importance des retombées de l’achat local pour l’économie. Les Bas-Laurentiens ont concrètement exprimé leur volonté d’encourager et de soutenir des entreprises d’ici.

Ainsi, le nombre de pages vues sur le site Internet se chiffre à 1 052 000, en 2020. Sur Facebook, la campagne «Moi j’investis chez nous !» a rejoint à elle seule 92 000 personnes.

Plus de 160 entreprises membres sont membres des Saveurs du Bas-Saint-Laurent et œuvrent dans tous les secteurs agroalimentaires : production, transformation, hôtellerie-restauration, commerce de détail, milieu associatif et distribution.

En choisissant des entreprises identifiées par le logo des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, les consommateurs d’ici posent un geste solidaire qui a un impact concret sur l’économie locale.