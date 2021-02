Noëlla Rioux-Talbot fête ses 100 ans

Noëlla Rioux-Talbot est bien connue à Saint-Jean-de-Dieu puisque la dame, qui deviendra centenaire le 11 février, a opéré un salon de coiffure dans sa communauté. Elle réside depuis environ cinq ans à la Villa Dubé.

Mme Rioux-Talbot est donc née le 11 février 1921. Elle a vécu chez-elle jusqu’à l’âge de 92 ans. Noëlla Rioux a épousé Lucien Talbot, un opérateur de machinerie lourde. Le couple a eu trois garçons : Paul-Henri, Valère et Sylvain. Elle a aussi sept petits-enfants et huit arrières petits-enfants.

«Elle est en bonne santé considérant son âge. Elle est lucide, souffre d’un peu de surdité et a un problème avec ses yeux. Elle garde le moral malgré la période que nous vivons même si elle s'ennuie et qu'elle a très hâte de revoir les siens. Ses passe-temps sont le jeu de patience et les gratteux», explique son fils Sylvain.

M. Talbot remercie le personnel de la Villa Dubé de Saint-Jean-de-Dieu. «Ils sont très attentionnés», souligne-t-il. L’équipe d’Info Dimanche se joint aux membres de la famille de Mme Noëlla Rioux-Talbot pour lui souhaiter un joyeux 100e anniversaire.