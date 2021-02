Re-Source Familles, Acti-Familles et la Maison de la famille du Témiscouata collaborent ensemble afin d’offrir une programmation d’activités virtuelles diversifiées pour les familles du Témiscouata.

Lors de l’annonce du maintien du Bas-Saint-Laurent en zone rouge au retour des fêtes, les responsables des 3 maisons de la famille du Témiscouata se sont consultées afin de trouver des solutions pour assurer la continuité des services aux familles. Le manque de ressources humaines, le télétravail obligatoire et la complexité à rejoindre les familles confinées sont des facteurs qui ont motivés les trois organismes à offrir une programmation commune.

«Nous avons l’habitude de travailler en collaboration, de se soutenir et de se concerter entre les maisons de la famille au Témiscouata. Cette collaboration, c’est un plus pour nos équipes et pour les familles qui fréquentent les 3 organismes» mentionne Emilie Voisine, directrice de Re-Source Familles à Témiscouata-sur-le-Lac.

«Nous nous sommes adaptés à cette situation particulière qu’est la pandémie. Ce que nous proposons permet de conserver le lien avec les familles tout en offrant des activités au contenu varié» indique Isabelle Michaud, directrice de la maison de la famille du Témiscouata à Biencourt.

Les trois organismes offrent une programmation commune d’activités virtuelles jusqu’au 8 février prochain. Des thématiques tel que l’attachement chez l’enfant, le développement moteur des poupons, des ateliers culinaires et du massage pour bébé seront offerts gratuitement et virtuellement aux familles témiscoutaines.

«Nos familles ont apprécié bénéficier d’une plus grande diversité d’ateliers qu’à l’habitude et sont heureuses de voir tous les efforts déployés pour les accompagner» souligne Jane Breton, directrice d’Acti-Familles.

Les pratiques de l’action communautaire autonome famille se déclinent en trois fondements : l’enrichissement de l’expérience parentale, offrir un milieu de vie et promouvoir l’éducation populaire. En ce sens, les organismes communautaires famille contribuent au développement de la solidarité sociale, à l’intégration des familles dans la communauté et à l’enrichissement collectif.

Pour plus d’informations concernant les activités offertes, vous pouvez contacter la maison de la famille de votre secteur : Re-Source Familles (418) 497-1515, Témiscouata-sur-le-Lac, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Pierre-de-Lamy; Acti-Familles (418) 893-5593, Secteur Transcontinental; Maison de la Famille du Témiscouata (418) 499-2633, Haut-Pays, JALL et Dégelis.