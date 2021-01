Envoyez une carte à Alberta pour son 100e anniversaire

Une ancienne Louperivoise, Alberta (dite Bertha) Boucher fêtera ses 100 ans le 23 janvier 2021, loin de chez-elle, dans un centre d’hébergement de Montréal. «Faites-lui plaisir : envoyez-lui une jolie carte d'anniversaire!», lance comme invitation aux personnes de la région qui l’ont connue sa fille Martine Savard.

«Toutes les cartes reçues seront réunies dans un grand cahier à anneaux qu'elle pourra feuilleter chaque fois qu'elle s'ennuiera de sa chère ville... En plus de lui souhaiter bonne fête, pourquoi ne pas lui écrire quelques mots gentils, ou lui envoyer une photo d'un coin intéressant de la ville? Cela l'aidera à garder son courage», souligne Mme Savard.

Le 13 octobre dernier Alberta Boucher arrivait dans sa nouvelle chambre du CHSLD Vigi Reine-Élizabeth, dans l'arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce. «Tout le personnel est aimable et serviable, mais aussi à bout de souffle, car insuffisant. Résultat : les préposés ne conversent jamais avec les résidents. Alberta a le droit de recevoir ses deux filles, quoique jamais ensemble, ni le même jour. Les résidents ne se voient jamais, puisque toutes les activités sociales ont été annulées et tous leurs repas sont servis aux chambres», explique Martine Savard.

Ses filles invitent donc les gens qui ont connu Bertha (personnellement), à donner des nouvelles ou à lui rappeler un bon souvenir. «Elle en sera très heureuse et vous répondra certainement», précise-t-on. La famille ajoute que toute carte reçue après le 23 janvier sera appréciée avec autant de bonheur que les autres, «car elles feront durer le plaisir plus longtemps... Alberta s'engage à ouvrir tout son courrier jusqu'à ses 101 ans!» Voici son adresse postale : CHSLD Vigi Reine-Élizabeth, 2055, avenue Northcliffe - Chambre 615, a/s de Mme Alberta Boucher 100 ANS, Montréal, QC, H4A 3K6.