En cette période difficile, à nous de faire les bons choix

Trajectoires Hommes du KRTB et le Centre prévention suicide du KRTB s’unissent pour transmettre un message d’espoir à la population en cette période plus difficile en raison de la pandémie COVID-19. Ses porte-paroles invitent d’ailleurs les gens à faire les bons choix.

«Nous sommes conscients que cette période de festivités est quelque peu chamboulée cette année, dû à la pandémie. Celle-ci nous demande de s’ajuster, de revoir nos priorités, de faire face à des imprévus parfois positifs, parfois plus sombres. Seul ou en famille, homme ou femme, la situation de la COVID nous remue que ce soit physiquement ou mentalement», explique Hélène Lévesque, coordonnatrice du Centre Prévention Suicide du KRTB.

«Depuis l’arrivée de celle-ci, plusieurs personnes ont osé frapper à nos portes pour demander de l’aide. Nous tenons à vous féliciter d’avoir posé ce geste. Il n’est pas toujours évident de franchir un seuil de porte et c’est plus facile de se dire : ‘’je suis capable de me débrouiller seul(e)’’. Sachez que nous sommes là. N’hésitez pas à demander, à questionner, que ce soit par téléphone ou en personne», a poursuivi Serge Bélanger, directeur de Trajectoires Hommes du KRTB.

Afin d’approfondir notre réflexion à la veille de la période des Fêtes et pour nous rappeler que c’est à nous de faire les bons choix, indépendamment de la pandémie, ils nous proposent la légende des deux loups :

LES DEUX LOUPS

«Un soir, un vieil indien Cherokee raconte à son petit-fils l’histoire de la bataille intérieure qui existe chez les gens et lui dit :

Mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l’intérieur de nous tous.

L’un est le Mal : C’est la colère, l’envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l’avidité, l’arrogance, la honte, le rejet, l’infériorité, le mensonge, la fierté, la supériorité et l’égo.

L’autre est le Bien : C’est la joie, la paix, l’amour, l’espoir, la sérénité, l’humilité, la gentillesse, la bienveillance, l’empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi.

Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et demanda à son grand-père :

- Lequel des deux loups gagne?

Le vieux Cherokee répondit simplement : Celui que tu nourris.»

Mme Lévesque et M. Bélanger vous souhaite une bonne réflexion et espèrent que vous n’hésiterez pas à demander de l’aide. «Nous vous aiderons à nourrir votre loup blanc», ont-ils souligné. Ils profitent de l’occasion également pour vous transmettre leurs vœux du temps des Fêtes.

Si vous êtes inquiet pour l’un de vos proches ou pour vous-même, le Centre prévention suicide du KRTB peut vous aider au 418-862-9658 (lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h).

De plus, vous pouvez recevoir également de l’aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’intervention provinciale 1-866-APPELLE (277-3553). Vous pouvez aussi appeler Trajectoires Hommes du KRTB au 418-605-0878.