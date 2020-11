La Grande Illumination : une première édition porteuse d’espoir

À l’approche des Fêtes, les Fondations hospitalières et de la santé du Bas-Saint-Laurent s’unissent pour créer «La Grande Illumination» qui fera briller l’espoir sur toute la région. Dans le cadre de cette nouvelle activité, la Fondation de la santé du Témiscouata illuminera un grand sapin trônant à l’Hôpital Notre-Dame-du-Lac.

La mise en lumière de ce sapin aura lieu le mercredi 9 décembre prochain en même temps que toutes les autres Fondations partenaires du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Les milliers de lumières qui s’illumineront ce soir-là, porteront en elles l’espoir et le réconfort.

La Fondation met en vente 1000 lumières au cout de 5 $ chacune à partir de maintenant, et ce, jusqu’à la fin décembre. Il est possible d’acheter des lumières virtuelles sur le site web au https://fondationdelasantedutemiscouata.ca/evenements/la-grande-illimination. Les profits de la vente de lumières iront à 100 % à la Fondation de la santé du Témiscouata.

«Nous vous invitons à acheter votre lumière et ainsi nous aider à illuminer notre sapin afin d’accompagner nos patients, nos travailleurs de première ligne et toute la population du Témiscouata durant la période des Fêtes. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de vous pour faire une différence», déclare Dre Linda Landry, présidente de la Fondation.

Les Fondations hospitalières et de la santé de la région s’unissent dans le cadre de cette activité unique et originale pour mettre en lumière le Bas-Saint-Laurent et lancer un message d’espoir. «La région du Bas-Saint-Laurent est reconnue pour sa solidarité et ses projets innovateurs, en s’unissant, nous souhaitons démontrer cette grande force par un projet commun et illuminer une région entière avec plus de 10 000 lumières de La Pocatière à Matane», termine Louyse Desrosiers, directrice de la Fondation.