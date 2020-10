Grâce aux Lions, la Popote roulante est maintenant plus écologique

L’équipe du Centre d’action bénévole des Seigneuries a annoncé un important changement pour le service de Popote roulante. Les repas sont maintenant livrés dans des plats compostables. Fini les contenants de styromousse qui prennent plus de 1000 ans à se décomposer. À l’échelle d’une année, cela représente environ 40 000 contenants qui au lieu de se retrouver au site d’enfouissement, alimenteront plutôt l’usine de bio méthanisation.

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien du Club Lions de Rivière-du-Loup. Au-delà de leur sensibilité à l’égard de l’environnement, les Lions voulaient permettre à la Popote roulante de faire la transition en conservant le même bas tarif pour les usagers qui sont souvent à faibles revenus. Il faut savoir que les plats compostables sont plus dispendieux que ceux en styromousse. Les Lions remettent donc au CAB un montant de 4000 $ pour couvrir la prochaine année. Les membres du Club, œuvrant généralement pour les causes de la cécité et pour les jeunes, veulent ainsi s’adapter aux besoins des communautés qui évoluent.

Pour la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, il s’agit d’une initiative communautaire qui gagne à être connue. «Je félicite les gens qui ont travaillé à rendre cela possible. À la Ville, nous nous sommes assurés, avec les gens du Service technique et de l’environnement, que les nouveaux contenants allaient s’intégrer harmonieusement à la biométhanisation des résidus alimentaires issus de la collecte du bac brun. Il s’agit là d’une quantité non négligeable de matières putrescibles qui seront détournées chaque année du lieu d’enfouissement technique, ce qui aura un impact considérable sur l’environnement».

Pour Justin Labrie, directeur du secteur bénévolat au CAB, il était important de trouver une solution à l’impact environnemental du service. «La mission du CAB est d’accueillir des bénévoles pour faire le bien dans la communauté ; livrer des repas copieux aux personnes dans le besoin c’est bien, mais le faire en limitant le plus possible notre impact sur la planète et les générations futures, c’est mieux». Il mentionne que la mobilisation exceptionnelle des bénévoles et des traiteurs/restaurateurs a été un facteur de succès. Une période de test a permis d’obtenir le feedback des usagers et des bénévoles et de choisir les contenants les plus performants. Pour bien informer les usagers, les bénévoles ont remis un pamphlet explicatif détaillant les raisons du changement et les avantages des plats compostables. «Les plats peuvent aller au micro-ondes et ils peuvent servir à ramasser les restes de table quotidiens pour une disposition facile au bac brun. Depuis leur introduction officielle, les commentaires sont très positifs».

La Popote roulante vient en aide aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes de 65 ans et moins en convalescence ou présentant un handicap temporaire ou permanent. En plus de permettre une saine alimentation, la livraison à domicile permet de recevoir la visite régulière d'une personne bénévole, brisant ainsi la solitude. Le service est disponible dans les municipalités suivantes : St-Épiphane, St-Hubert, St-Cyprien, St-Paul-de-la-Croix, St-Antonin, Cacouna, St-Arsène, Notre-Dame-du-Portage et Rivière-du-Loup. Les repas chauds incluent soupe, plat principal et dessert. Les portions sont généreuses et les différents groupes alimentaires sont présents dans l'assiette. Actuellement, 154 personnes bénéficient du service dans la MRC. Pour plus d’information, communiquez avec le Centre d’action bénévole au 418-867-3130.