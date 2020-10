Début de la prise de rendez-vous pour la vaccination

Dans le cadre de sa campagne annuelle de vaccination contre la grippe saisonnière, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent informe la population que la prise de rendez-vous a débuté le lundi 19 octobre, et la vaccination, le 1er novembre.

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la grippe. Elle est recommandée et offerte gratuitement aux personnes les plus à risque de présenter des complications :

- les personnes de 6 mois et plus atteintes de maladies chroniques (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse);

- les personnes âgées de 75 ans et plus;

- les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse.

Afin de diminuer les risques de contamination, la vaccination est aussi offerte gratuitement :

- aux proches aidants ainsi que les proches qui habitent sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois ou qu’une personne à risque.

- aux travailleurs de la santé, particulièrement ceux donnant des soins directs aux usagers.

La vaccination contre la grippe n’est plus recommandée pour les personnes en bonne santé de 60 à 74 ans et les enfants âgés entre 6 et 23 mois. Toutefois, si ces personnes désirent être vaccinées, le vaccin leur sera offert gratuitement.

Pour prendre rendez-vous

1. Par internet : visitez le grippe.cisssbsl.com. Une fois sur le site, suivez les indications. Il s’agit d’une façon simple et rapide d’obtenir un rendez-vous.

Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet, il est possible de demander l’aide d’un proche ou un ami qui pourra enregistrer votre rendez-vous.

2. Par téléphone : du lundi au vendredi, 9 h à 16 h, en composant, sans frais, le 1 866 445-0601. Assurez-vous de prendre en note l’heure, la date et le numéro de confirmation du rendez-vous.

Mesures particulières en lien avec la COVID-19

- En respect des mesures de distanciation physique, nous vous demandons d'arriver à l'heure prévue de votre rendez-vous. N'arrivez pas à l'avance puisque les salles d'attente ont une capacité limitée.

- Également, il est important de ne pas vous présenter à votre rendez-vous si vous avez des symptômes de la COVID-19 : fièvre, apparition ou aggravation récente de la toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût.

Enfin, il vous est demandé de porter un masque ou un couvre-visage et de respecter la distance physique de 2 mètres lors de votre rendez-vous. Pour plus d’information, concernant la vaccination contre la grippe saisonnière, visitez le www.quebec.ca/sante.