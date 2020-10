Le milieu municipal appuie le centre de jour en soins palliatifs

La Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a souligné l’apport du milieu municipal à sa campagne majeure de financement qui a permis d’amasser 3,2 M$.

Renée Giard, présidente de la Fondation, avoue sa fierté devant cette belle solidarité : «Je suis grandement touchée par l’appui au projet de Centre de jour démontré par les élus de plusieurs instances municipales provenant des Basques, du Kamouraska et de la région de Rivière-du-Loup. Ensemble, ils auront cumulé plus de 225 000 $ pour le mieux-être de toute notre collectivité.»

Les préfets des MRC du Kamouraska et de Rivière-du-Loup, Yvon Soucy et Michel Lagacé, se réjouissent de l’enthousiasme démontré en regard de l’appel lancé par la Fondation. «L’invitation à collaborer à ce projet rassembleur a été accueillie avec le plus grand sérieux par nos pairs. Participer à la réalisation du premier Centre de jour spécialisé en soins palliatifs du territoire, le 5e au Québec, constitue une belle fierté pour nos élus et cette réalisation collective se répercutera dans la qualité des soins dont pourront bénéficier les citoyens de nos milieux respectifs», précisent-ils.

La construction du Centre de jour avance rondement et les travaux devraient être terminés le 31 décembre 2020. Ainsi, un nombre croissant de personnes malades ayant reçu un diagnostic de maladie incurable pourront y recevoir des soins et services adaptés à leur condition leur permettant, si elles le souhaitent, de demeurer plus longtemps à domicile tout en limitant les risques associés à la pandémie.

Des sommes octroyées par le milieu municipal au projet de Centre de jour, 200 000 $ émanent plus spécifiquement de la MRC de Rivière-du-Loup et de la Ville de Rivière-du-Loup. La Fondation aura également bénéficié d’appuis financiers provenant de toutes les municipalités des Basques, de la MRC du Kamouraska et de la Ville de Saint-Pascal. Selon Sylvie Vignet, mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup, «le Centre de jour vient bonifier l’offre de services disponibles dans la région en matière de soins palliatifs. Pour les personnes atteintes d’une maladie incurable, il s’agit définitivement d’un ajout dont la valeur est inestimable et le projet a donc reçu l’appui inconditionnel des membres du conseil municipal. Je tiens d’ailleurs à saluer, au nom de la collectivité, le travail des bénévoles investis dans cette campagne de financement à l’objectif plus qu’ambitieux, qui permettra maintenant au Centre de jour de devenir réalité.»

Bien que la campagne de financement soit terminée, la population du KRTB peut toujours contribuer à la cause des soins palliatifs. Chaque don, quel qu’il soit, est important et la Fondation invite les gens à donner directement sur le site : www.maisondesjardinskrtb.ca.