Reconstitution de la table de concertation de l’OBAKIR

L’Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) annonce la reconstitution de sa table de concertation pour la gestion intégrée de l’eau par bassin versant de son territoire d’action. La nomination des membres est prévue le 28 octobre 2020 de 9 h à 12 h en mode virtuel.

Tous les citoyens, les organisations et les entreprises qui ont des activités sur le territoire d’OBAKIR et qui souhaitent s’informer, réfléchir et contribuer au développement durable de la ressource en eau sont invités à participer à la rencontre. Pour s'inscrire, les participants doivent remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site internet de l’organisme en consultant l’onglet Table de concertation.

«Être sur la table de concertation d’OBAKIR permet de contribuer à la protection et l’amélioration de la précieuse et fragile ressource qu’est l’eau. Être membre de la table de concertation c’est aussi faire partie d’un réseau de 900 professionnels à l’échelle du Québec, c’est un lieu d’échanges privilégié pour une gestion durable de la ressource», affirme Véronique Dumouchel, directrice générale d’OBAKIR.

La table de concertation regroupe différents usagers de l'eau issus des milieux économique, municipal, autochtone, communautaire et environnemental. Par sa démarche de concertation, OBAKIR souhaite discuter des contraintes et intérêts propres à tous les secteurs d'activité humaine afin d'en prendre compte pour la planification de son plan d'action et ainsi limiter les conflits d'usages potentiels.

PAS ENCORE MEMBRE?

Devenir membre d’OBAKIR est gratuit et vous permet de recevoir des communications en lien avec l’état de la ressource en eau dans la région, les actualités, les opportunités de financement pour des projets afin d’améliorer l’eau et ses usages.