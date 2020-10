Mallette marche tout en se dépassant 

Le 18 septembre dernier, comme leurs collègues à travers le Québec, les employés de Mallette de l’Est-du-Québec ont marché pour la Fondation québécoise du cancer et l’Association du cancer Est-du-Québec. L’objectif de 70 000 $ fixé par Mallette a largement été dépassé avec une récolte de 100 000 $.

Cette activité de «Team Building» a eu pour but d’amasser des dons afin de soutenir au quotidien les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches par des services qui comblent des besoins concrets et facilitent l’accès aux traitements en oncologie. Grâce à cet appui, ces organismes seront présents, au cœur de l’épreuve, pour écouter, informer, réconforter, accompagner et héberger ceux dont le cancer vient bouleverser la vie.

Les 1 000 employés et associés des 30 bureaux Mallette à travers la province ont marché plus de 8 kilomètres pour amasser des dons. Bien entendu en respectant les règles de distanciation en vigueur, les participants ont marché en équipe de 10 sur 100 parcours différents.

Fondée il y a plus de 80 ans, Mallette est une société de comptables professionnels agréés qui accompagne les entreprises et les entrepreneurs dans la gestion de leurs affaires. Avec 30 bureaux et plus de 1 000 employés, elle est le 5e plus grand cabinet comptable au Québec.