La Fondation Annette Cimon Lebel lance sa loterie et sa boutique en ligne

La Fondation Annette Cimon Lebel est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux gens atteints de cancer dans la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Cette année, elle n’a pas pu tenir le tournoi de golf annuel, à cause de la pandémie. Comme la Fondation continue à recevoir des demandes d’aide financière, la Fondation a pensé faire une loterie et une boutique en ligne afin de continuer d’aller chercher des dons pour aider les gens qui vivent un cancer.

Pour la troisième année consécutive, la Fondation Annette Cimon Lebel offre des billets à vendre pour sa loterie annuelle. Il est possible de se procurer un de ces billets de tirage au cout de 10 $. Il y a trois prix à gagner d’une valeur totale de 1350 $. Vous avez jusqu’au 14 octobre pour vous procurer l’un des 750 billets, qui sont disponibles au bureau de la Fondation au 54, rue Amyot, Rivière-du-Loup, par téléphone au 418-867-1695 poste 102 ou par courriel au [email protected]

BOUTIQUE EN LIGNE

Plusieurs produits ont été mis en vente sur la boutique en ligne, qui a été lancée récemment au : www.fondation-acl.org. Il y a 24 modèles de couvres-visages, fabriqués par l’artisane Stéphanie Lavoie. On note également des cuillères sculptées en bois, supports à tablette électronique et téléphones intelligents fabriqués par Bernard Pelletier, sculpteur. Enfin, la boutique offre trois modèles de voitures miniatures en bois, fabriqués par Marcel Lamarre.

L’an dernier, la Fondation a remis à la population 51 550 $ à 115 personnes, pour venir en aide aux gens atteints de cancer et leur accompagnateur pour leur hébergement, repas et transport lors de leurs rendez-vous ou traitements. Fait à souligner, à l’heure actuelle, la Fondation a remis 835 000 $ à 2615 personnes depuis son ouverture en 1995.

On estime à 1000 $ le montant minimal que les gens atteints de cancer doivent débourser lors de leurs traitements en radiothérapie à Rimouski ou à Québec, pour leur frais d’hébergement, de repas, de transport et de médicaments durant leurs 5 à 6 semaines de traitements. Comme la Fondation aide les gens atteints de cancer, qui ont des revenus moindres, cette aide est donc grandement appréciée. Tous les profits des activités de financement de la Fondation vont directement aux gens atteints de cancer et leur famille.