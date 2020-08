Déjà 40 ans pour la Fédération pour personnes handicapées du KRTB

Le 8 septembre marque la 40e année de fondation de la Fédération pour personnes handicapées du KRTB.

Issue de l’initiative de citoyens de la région qui souhaitaient que les associations de personnes handicapées puissent se regrouper et se concerter, la Fédération rallie à ce jour 13 organismes œuvrant collectivement sur le territoire pour assurer la défense des droits et la participation sociale des personnes handicapées et leur famille.

Par conséquent, cette célébration est aussi l’occasion pour le regroupement régional de saluer le travail de ses membres, et ce, spécialement en temps de crise. En effet, à l’instar de la majorité des travailleurs, ces organismes ont dû faire un changement de cap majeur pour adapter leur offre de services et répondre rapidement aux besoins du plus grand nombre de personnes.

Participation aux comités d’urgence, collaboration avec les partenaires, soutien téléphonique, visites de «perrons», intervention auprès des familles, rencontres web, livraison de plants de tomates à domicile (parce qu’il faut bien un peu de couleurs!) … Tous ont mis en place des actions correspondant à leur réalité, dans le but d’améliorer la qualité de vie de leurs membres et de relever les défis inhérents à la poursuite de leurs activités.

«Je tiens également à souligner l’apport des membres et leur implication active au sein de leur regroupement. La Fédération pour personnes handicapées du KRTB, c’est aussi un canal de communication entre les citoyens, les organismes, les décideurs et notre regroupement national (l’AQRIPH). La transmission et l’échange d’information entre les différentes instances sont primordiales afin que les enjeux vécus par les personnes que nous représentons soient reconnus et que des actions soient posées en conséquence. C’est pourquoi, particulièrement en ces temps incertains, nous devons continuer de travailler tous ensemble afin d’assurer une meilleure représentation. Bon 40e à tous!», a mentionné Rachel Germain, coordonnatrice.

Nous reconnaissons sur la photo en compagnie de Rachel Germain et Guylaine Dubreuil, agente d’information, les membres du conseil d’administration de la Fédération composé de 9 représentants des 13 organismes membres : (rangée du haut) Guillaume Couture secrétaire (remplacé au courant de l’année par Lise Bérubé), Thérèse Sirois, Karine-Andrée Béchard, Benoît Beaulieu vice-président, Nancy Boucher, Sandra Lafrance présidente; (rangée du bas) Dora Robitaille trésorière, Chantal Cyr, Guylaine Dubreuil, Rachel Germain et Carole Lévesque.