Le Carrefour d’Initiatives Populaires a adapté ses services

Le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup, l’organisme en aide alimentaire de la MRC de Rivière-du-Loup depuis 30 ans, a dû s'adapter à la nouvelle réalité de la COVID-19 en réorganisant ses services et horaires pour l’automne.

Chaque matin de la semaine, son équipe fait la tournée des épiceries, supermarchés, restaurants et autres partenaires afin de recueillir les denrées alimentaires non commercialisables mais toujours comestibles. Une fois triées, ces denrées sont offertes au comptoir de récupération alimentaire trois fois par semaine soient les mardis de 10 h à 13 h, les mercredis de 14 h à 18 h 30 et les vendredis de 12 h 30 à 15 h 30. Envie d’essayer ce service? Sachez qu’il s’adresse à toute la population! Il suffit de prévoir un masque, vos sacs réutilisables et une contribution de 5 $. On vous demande de venir qu’une seule fois par semaine pour bien répartir l’achalandage et la quantité de denrées disponibles.

Pour ceux qui ont des besoins alimentaires plus importants, un dépannage alimentaire d’urgence est offert sur rendez-vous toute la semaine. Il suffit d’appeler au 418 867-5735 poste 218 pour prendre rendez-vous. Pour bénéficier de ce service, il faut être résident de la MRC de Rivière-du-Loup. À noter que le dépannage est accessible un maximum de quatre fois par année et qu’il faut laisser passer un mois entre chacun.

Le fameux restaurant populaire La Bouffe Pop devra malheureusement faire relâche pour le moment. Par contre, il sera possible de commander des repas de 2 ou 4 portions. Le premier repas sera livré le 10 septembre. Les détails sont à venir sur le site web au cipriviereduloup.com et la page Facebook.

Pour ce qui est des cuisines collectives, on vous demande de contacter le 418 867-5735 poste 220 pour plus d’informations.

Le Carrefour est privilégié de pouvoir compter plus que jamais sur le soutien de ses partenaires, ses bénévoles et sa clientèle et espère que ces changements sauront répondre aux besoins du milieu plus que jamais. Soyez assuré que l’organisme respecte les mesures recommandées par la santé publique.