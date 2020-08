IGA Extra s’implique pour la Popote roulante

L’équipe du Centre d’action bénévole des Seigneuries est reconnaissante de recevoir la participation du supermarché IGA Extra de Rivière-du-Loup au service de Popote roulante.

En effet, les bénévoles pourront utiliser 60 nouveaux sacs iso-thermiques pour faire la livraison de repas chauds à domicile. Il s’agit d’une contribution de plus de 200 $.

La Popote roulante vient en aide aux personnes âgés de 65 ans et plus, aux personnes de 65 ans et moins en convalescence ou présentant un handicap temporaire ou permanent. Le service est disponible dans les municipalités suivantes : Saint-Épiphane, Saint-Hubert, Saint-Cyprien, Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Antonin, Cacouna, Saint-Arsène et Rivière-du-Loup.