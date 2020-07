Report de la 6e édition du Festival de la P’tite Laine

Compte tenu de la pandémie actuelle de la COVID-19, le comité du Festival de la P’tite Laine se voit dans l’obligation de reporter la 6e édition de son événement, prévu les 3 et 4 octobre prochain, à l’automne 2021.

La décision a été prise en raison des directives actuelles de protection émises par la Santé publique des paliers gouvernementaux fédéral et provincial et ainsi qu’au désir de protéger la santé des exposants et des nombreux visiteurs.

L’an dernier, plus de 2900 personnes, en provenance du Nouveau-Brunswick et de toutes les régions du Québec, ont assouvi leur passion pour la fibre.

Le Festival de la P’tite Laine vous donne rendez-vous les 2 et 3 octobre 2021 au Centre des congrès de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Informations disponibles au http://festivalptitelaine.com/.