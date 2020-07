Bière Fest de Rivère-du-Loup : «À l’an prochain»

Prévue les 17, 18 et 19 septembre prochain, la septième présentation du Bière Fest de Rivière-du-Loup se tiendra finalement en 2021, puisque les organisateurs ont annoncé le report de l'événement, ce jeudi 9 juillet.

«Comme les événements de masse et festivals demeurent toujours interdits au Québec jusqu'à nouvel ordre, nous nous voyons dans l'obligation de remettre le Bière Fest de Rivière-du-Loup à septembre 2021, fort possiblement les 16, 17 et 18», explique Christian Duchesne, l'un des organisateurs du Bière Fest.

Erick Drapeau, Steeve Drapeau et Christian Duchesne s'attendent à un septième Bière Fest fort achalandé.

«Les gens de la région et ceux de passage vont être heureux l'an prochain de renouer avec cet événement festif, après une pause forcée d'un an. On souhaite à tous nos festivaliers un bel été et de prendre soin d'eux et de leurs proches!»