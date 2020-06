COVID-19: toujours aucun nouveau cas au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a confirmé, lundi midi, que le nombre de cas déclarés de COVID-19 dans la région est demeuré inchangé avec 48 cas. Le nombre de personnes rétablies se porte toujours à 41.

Les autorités de santé publique indiquent également qu'aucun Bas-Laurentien n'est hospitalisé. On déplore toujours deux décès en lien avec ce virus dans la région depuis le début de la pandémie.

Rappelons que le port du masque (couvre-visage) est fortement recommandé dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n'est pas possible d’après les autorités de la santé publique.

NOMBRE DE CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

La Matapédia : moins de 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 10

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 25

Témiscouata : 5

Kamouraska : moins de 5

Bas-Saint-Laurent : 48

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données de l'Institut national de la santé publique du Québec font état de 295 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures. Le total de personnes infectées au Québec se chiffre maintenant à 51 354. On déplore depuis hier seulement 20 nouveaux décès pour un total de 4 661 dans la province. On compte aussi 1 185 hospitalisations (-13), dont 163 aux soins intensifs (-8).

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES

Toute personne ayant fréquenté tout lieu public doit surveiller ses symptômes et respecter les consignes sanitaires suivantes :