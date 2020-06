Le tirage de la Loterie qui fait du bien reporté au 27 janvier 2021

En raison de la situation exceptionnelle induite par la pandémie, et avec l’accord de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), l’Association du cancer de l’Est du Québec reporte au 27 janvier 2021 le tirage de la Loterie qui fait du bien (initialement prévu le 10 juin 2020). Celui-ci se déroulera selon les mêmes conditions, c’est-à-dire qu’il sera effectué à 10 h (HNE) dans le Centre de mieux-être Cendrine et Philippe, au 151, rue Saint-Louis, à Rimouski. Le tirage sera aussi retransmis à la télévison.



Ce changement de date entraîne aussi des modifications à l’intérieur des règlements de la loterie. Les dix gagnants auront donc jusqu’au 31 août 2021, 12 h, pour réclamer leur prix, au lieu du 31 décembre 2020.



Procurez-vous votre billet au coût de 10 $ et courez la chance de remporter l’un des 10 prix offerts totalisant une valeur de 28 269 $ Courez la chance de remporter l’un des prix suivants :



• 1 er Spa – Noréa Foyers – Au coin du feu 5 000 $

• 2 e Forfait voyage pour deux personnes – Club Voyages Inter-Monde 5 000 $

• 3 e Chèque-cadeau – Ameublements Tanguay 4 000 $

• 4 e Vélo électrique Fat bike Ecolo Cycle – Batteries Expert 3 157 $

• 5 e Cure Marine, 5 jours, 1 personne – Aquamer Thalasso-Spa 2 892 $

• 6 e Forfait vacances-pêche pour 4 personnes – ZEC Bas-St-Laurent 2 220 $

• 7 e Chèque-cadeau essence – Dépanneur ESSO 7-24 2 000 $

• 8 e Chèque-cadeau de 1 500 $ - Gîte du Mont-Albert, plus de 500 $ argent de poche 2 000 $

• 9 e et 10e Deux gagnants obtiendront chacun un chèque de 1 000 $ 1 000 $ chacun



Cette année, la loterie est réalisée en partenariat avec des fondations d’hôpitaux de l’Est-du-Québec. La Fondation Action-Santé de La Matapédia, la Fondation de l’Hôpital de Matane, la Fondation du CSSS du Rocher-Percé, la Fondation régionale de l’Hôpital Sept-Îles et la Fondation Santé Côte-de-Gaspé se sont engagées à vendre des billets de la Loterie. En retour, elles recevront 50 % de leurs ventes, soit 5$ par billet. De plus, si les fondations vendent chacune plus de 200 billets, elles recevront également 50 % des revenus des ventes réalisées par les partenaires du réseau de vente officiel de leur territoire. Ces sommes remises aux fondations serviront à améliorer les services offerts aux personnes touchées par le cancer.



Où vous procurer vos billets? Les billets sont en vente auprès des partenaires suivants : Armoires Distinction, Aubainerie, Carquest Pièces d’autos, Dixie Lee, ESSO, les Fondations d’hôpitaux participantes, Industrielle Alliance, Metro, Pharmacies Jean Coutu, Pronature, Quincailleries Home Hardware et VitroPlus Ziebart. Pour obtenir la liste complète, consultez la page aceq.org/loterie.



Les billets sont également disponibles à ces endroits :

, gagnants

• Sur internet : aceq.org/loterie

• Par téléphone : 418 724-0600 ou 1 800 463-0806, poste 2006 (Julie Côté)

• Hôtellerie Omer-Brazeau, 151, rue Saint-Louis, Rimouski

• Friperie de l’Est, 303, rue Saint-Jean-Baptiste, Rimouski