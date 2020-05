150 millions déployés pour l'acquisition d'équipements numériques pour les écoles

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, a fait l'annonce aujourd'hui que le gouvernement du Québec rendra disponible une enveloppe de 150 millions de dollars aux écoles afin de faire le plein d'équipements numériques. Selon les premières estimations du Ministère, près de 80 000 enfants n’ont pas d’accès à du matériel électronique pour poursuivre leurs apprentissages à distance et les sommes mises à disposition permettraient d’acquérir 200 000 tablettes et ordinateurs portables en vue de la rentrée 2020-2021.



Bien que les scénarios qui seront présentés à la Santé publique en vue de la prochaine rentrée scolaire misent tous sur un retour en présence pour les élèves du Québec, il est important que le réseau scolaire soit prêt à toute éventualité dès l'automne prochain. Le ministre Roberge considère que certains experts redoutent une potentielle deuxième vague d'infection de COVID-19, que les besoins en matière d'équipements numériques demeurent grands dans le réseau scolaire et que la demande sera probablement importante dans les prochaines semaines, mais qu’il est important d’être proactif et d’agir dès maintenant. « Nous ne pouvons pas prendre de chances. Les sommes que nous rendons disponibles permettront de nous assurer qu'en cas de nouvelle fermeture des écoles, tous les élèves pourront avoir accès rapidement à un outil technologique pour poursuivre leurs apprentissages », a déclaré Jean-François Roberge.



Ces sommes permettront aussi aux centres de services scolaires de bénéficier de combos numériques, c'est-à-dire non seulement d'équipements numériques en soi, mais également de formation et d'accompagnement pour l'ensemble du personnel scolaire.